Олег Постников заступился за почтальонов пермских сел

Уберечь от закрытия сельские почтовые отделения намерен пермский депутат ЛДПР Олег Постников. С просьбой о поддержке он обратился к губернатору края Дмитрию Махонину.
«Два почтовых отделения в Добрянке закроются до сентября этого года. Речь идет об отделениях на пер. Строителей, 7 и ул. Ермакова, 3. Для жителей города услуги почтовой связи будут доступны в центральном отделении на Победы, 18», — сообщает ВК-страница администрации Добрянского муниципального округа. Отделение почты на улице Победы останется единственным в городе, а живут в Добрянке 28 тысяч человек.
В Полазне без почтового обслуживания остались 13 тысяч жителей после ухода руководителя и оператора отделения — теперь людям приходится ехать за корреспонденцией 40 км в Пермь. Всего в Пермском крае работают 784 почтовых отделения.
Депутат от ЛДПР Олег Постников предлагает ввести доплаты сельским почтальонам из средств регионального бюджета.
«Как нам говорят руководители Почты, некими “премиями” они догоняют доходы сотрудников до МРОТ, — поясняет Олег Постников. — Но давайте смотреть на реальные цифры зарплат и на тот объем работы, который выполняет сотрудник почты. У оператора, например, оклад 19 тысяч. А в среднем он обрабатывает почту на 80 тысяч человек».
— Люди в селах остаются без ключевой логистической артерии и важного способа коммуникации, — подчеркивает политолог Константин Листратов. — Жители сел и малых городов сейчас и так сталкиваются с множеством раздражающих факторов, и закрытие почтовых отделений лишь подливает масла в огонь социального возмущения.
По мнению эксперта, в данном случае инициатива депутата может спасти и сотрудников, и жителей сел, и лицо региональной власти.
«Даже если доплачивать половину среднемесячной зарплаты сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской труднодоступной местности, на эти цели потребуется чуть менее 100 миллионов рублей в год. Для краевого бюджета цифра вполне посильная», — написал в своем телеграм-канале Постников.
«КП» стало известно, что письмо с соответствующим предложением депутат уже направил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. «Надеюсь, он поддержит мое предложение. Так мы сможем сохранить почтальонов в малых городах и селах. А там, глядишь, “Почта России” и сама научится эффективно управлять своими активами, а не только сокращать рядовых сотрудников», — прокомментировал депутат.
«КП» продолжает следить за развитием событий.