Олег Постников заступился за почтальонов пермских сел

«Два почтовых отделения в Добрянке закроются до сентября этого года. Речь идет об отделениях на пер. Строителей, 7 и ул. Ермакова, 3. Для жителей города услуги почтовой связи будут доступны в центральном отделении на Победы, 18», — сообщает ВК-страница администрации Добрянского муниципального округа. Отделение почты на улице Победы останется единственным в городе, а живут в Добрянке 28 тысяч человек.