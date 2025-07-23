Губернатор НСО Травников обсудил логистическое взаимодействие с бизнесом

Следует отметить, что Новосибирская область по инициативе губернатора Андрея Травникова уже несколько лет активно работает над увеличением объемов контейнерных перевозок. С 2018 года доля таких перевозок выросла с 4,2% до 9,7% в начале 2025 года. Планируется, что к 2029 году этот показатель достигнет 15,7%.