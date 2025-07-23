Губернатор НСО Травников обсудил логистическое взаимодействие с бизнесом

В правительстве региона состоялась рабочая встреча, где губернатор Андрей Травников пообщался с представителями транспортно-логистической сферы и агротрейдерами Новосибирской области.
Открывая совещание, губернатор Травников подчеркнул, что одним из приоритетных вопросов остается экспорт сельскохозяйственной продукции, особенно на ключевые рынки Центральной Азии и Китая.
Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Дербилов представил отчет о результатах работы железнодорожного транспорта Новосибирской области за первое полугодие 2025 года.
Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов поделился информацией о перспективах развития транспортно-логистического комплекса региона.
Как отмечается в сообщении, размещенном в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально», по итогам первого полугодия 2025 года, объем погруженных грузов на станциях Новосибирской области составил 11,7 млн тонн, что на 16% превышает показатели 2024 года.
На восточное направление, являющееся наиболее востребованным, было отправлено 6,6 млн тонн грузов, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Благодаря государственной поддержке вывоза продукции агропромышленного комплекса, Новосибирская область с 2016 года демонстрирует устойчивый рост в области перевозок зерна.
В 2024 году Новосибирская область достигла рекордного объема погрузки зерновых грузов — 1,9 млн тонн.
За первые шесть месяцев 2025 года было отправлено 1,2 млн тонн зерновых грузов, что на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Наблюдается значительный рост контейнеризации перевозок зерна. Согласно данным, представленным на встрече, доля отправки зерновых грузов в контейнерах выросла с 2% в 2019 году до 31% в 2024 году. В текущем году этот показатель достиг 38%.
Следует отметить, что Новосибирская область по инициативе губернатора Андрея Травникова уже несколько лет активно работает над увеличением объемов контейнерных перевозок. С 2018 года доля таких перевозок выросла с 4,2% до 9,7% в начале 2025 года. Планируется, что к 2029 году этот показатель достигнет 15,7%.
В июле текущего года делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым посетила провинцию Шаньдун в Китае. В состав делегации вошли руководители крупных транспортных и логистических компаний. Они обсудили с руководством порта Циндао, одного из крупнейших контейнерных портов в мире, возможности расширения сотрудничества и определили перспективы дальнейшего взаимодействия.