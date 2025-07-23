Германия подтвердила наличие денег на ЗРК Patriot для Киева

Министр уточнил для журналистов, что в план по поставкам ЗРК Украине не вносились корректировки. Он также анонсировал переговоры представителей стран НАТО в Европе. Участники альянса представят друг другу данные о наличии установок Patriot и готовности отправить их ВСУ, пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.
По словам главы бундесвера, кроме Германии, участвовать в поставках ЗРК Киеву по предлагаемой США схеме выразили готовность еще три страны — Норвегия, Нидерланды и Швеция. Писториус подчеркнул, что бюджет для поставок выделен, теперь необходимо выделить из своих запасов комплексы Patriot.
22 июля Германия выразила намерение предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, если США поставят новые установки бундесверу в течение полугода. Борис Писториус уточнил, что при оказании военной помощи Киеву страны НАТО не должны ставить под угрозу безопасность альянса. Европейские союзники Украины требуют, чтобы Пентагон обеспечил их новыми ракетными установками взамен отправленных на Украину в сжатые сроки.
21 июля Минобороны России сообщило о ликвидации трех ЗРК Patriot. Место дислокации уничтоженных комплексов в ведомстве не раскрыли.
14 июля Дональд Трамп раскрыл новую схему поставок оружия на Украину, согласно которой европейские страны НАТО отдают Киеву свое вооружение, а Пентагон после оплаты восполняет их запасы техники и снарядов.