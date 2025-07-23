Германия подтвердила наличие денег на ЗРК Patriot для Киева

Министр уточнил для журналистов, что в план по поставкам ЗРК Украине не вносились корректировки. Он также анонсировал переговоры представителей стран НАТО в Европе. Участники альянса представят друг другу данные о наличии установок Patriot и готовности отправить их ВСУ, пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.