В Совфеде раскрыли ожидания от очередного раунда переговоров с Украиной

«Иллюзий нет, но то, что такая возможность сохраняется, это на самом деле неплохо, потому что российская сторона всегда говорила о готовности решать прикладные вопросы, требующие решения политико-правовым путем. Мы от политико-правового пути не отказывались, но мы просто вынуждены военно-техническими методами решать те вопросы, которые наши оппоненты не хотят решать за столом переговоров», — отметил сенатор.