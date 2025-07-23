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В Совфеде раскрыли ожидания от очередного раунда переговоров с Украиной

К третьему раунду переговоров в Стамбуле следует подходить без излишних ожиданий, однако у России и Украины остается возможность наладить более тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Иллюзий нет, но то, что такая возможность сохраняется, это на самом деле неплохо, потому что российская сторона всегда говорила о готовности решать прикладные вопросы, требующие решения политико-правовым путем. Мы от политико-правового пути не отказывались, но мы просто вынуждены военно-техническими методами решать те вопросы, которые наши оппоненты не хотят решать за столом переговоров», — отметил сенатор.

Климов подчеркнул важность гуманитарной составляющей переговорного процесса, отметив, что отказ от нее был бы нелогичным. По его словам, достигнутые на стамбульских переговорах результаты в гуманитарной сфере — лишь первый шаг для дальнейшего взаимодействия стран в этом направлении.

Политик обратил внимание на сложности ведения переговоров с украинской стороной, объясняя это ее несамостоятельностью. По его оценке, непосредственные участники переговоров со стороны Киева «сами по себе марионетки», а те, кто ими управляет, в свою очередь тоже не обладают полной свободой принятия решений. Эта многоступенчатая система зависимости, по словам Климова, серьезно затрудняет достижение прогресса в переговорном процессе.

Вечером 23 июля в Стамбуле стартует третий раунд переговоров РФ с Украиной. О том, что российская делегация вылетела в Турцию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет «очень сложный разговор», ключевой темой которого станут вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.

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