В Совфеде раскрыли ожидания от очередного раунда переговоров с Украиной

«Иллюзий нет, но то, что такая возможность сохраняется, это на самом деле неплохо, потому что российская сторона всегда говорила о готовности решать прикладные вопросы, требующие решения политико-правовым путем. Мы от политико-правового пути не отказывались, но мы просто вынуждены военно-техническими методами решать те вопросы, которые наши оппоненты не хотят решать за столом переговоров», — отметил сенатор.
Климов подчеркнул важность гуманитарной составляющей переговорного процесса, отметив, что отказ от нее был бы нелогичным. По его словам, достигнутые на стамбульских переговорах результаты в гуманитарной сфере — лишь первый шаг для дальнейшего взаимодействия стран в этом направлении.
Политик обратил внимание на сложности ведения переговоров с украинской стороной, объясняя это ее несамостоятельностью. По его оценке, непосредственные участники переговоров со стороны Киева «сами по себе марионетки», а те, кто ими управляет, в свою очередь тоже не обладают полной свободой принятия решений. Эта многоступенчатая система зависимости, по словам Климова, серьезно затрудняет достижение прогресса в переговорном процессе.
Вечером 23 июля в Стамбуле стартует третий раунд переговоров РФ с Украиной. О том, что российская делегация вылетела в Турцию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Стамбуле не ожидается легких переговоров, будет «очень сложный разговор», ключевой темой которого станут вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.