Путин подписал закон, позволяющий белорусам голосовать на выборах в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий белорусам голосовать на выборах в РФ. Подробности приводит ТАСС.
В законе указано, что белорусы, которые постоянно живут в России, смогут принимать участие, а также быть избранными в российские органы местного самоуправление. Аналогичное право, но на территории Беларуси, получат граждане России.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь забрала с Запада свои дипломатические представительства: «Запад не хочет сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь».
Вместе с тем Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.