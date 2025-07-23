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Путин подписал закон, позволяющий белорусам голосовать на выборах в России

Белорусы смогут голосовать на выборах в России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий белорусам голосовать на выборах в РФ. Подробности приводит ТАСС.

В законе указано, что белорусы, которые постоянно живут в России, смогут принимать участие, а также быть избранными в российские органы местного самоуправление. Аналогичное право, но на территории Беларуси, получат граждане России.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о личной встрече с президентом Египта.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь забрала с Запада свои дипломатические представительства: «Запад не хочет сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь».

Вместе с тем Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.

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