Минниханов и Савельев в речном порту Казани осмотрели два новых «Метеора 2000»

Суда построены на Зеленодольском заводе имени Горького. Вице-премьеру РФ рассказали, что по сравнению с традиционными «Метеорами» новые теплоходы имеют ряд преимуществ. Это, в частности, увеличение мореходности, снижение перегрузок и ускорений при движении на волне, уменьшение времени и мощности выхода на крыло. Также при их создании была решена проблема сваливания с крыла в водоизмещающем режиме — за счет положительных углов атаки носового и кормового крыла.