Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в основном планируется обсуждать проекты меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская делегация намерена обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с Владимиром Путиным.