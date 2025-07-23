Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь

На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетила Минск.
В составе делегации были представители правительства, экономических министерств, предприятий, университетов и Торгово-промышленной палаты. Основная цель визита — развитие сотрудничества с Беларусью, одним из ключевых торгово-экономических партнёров региона, с которым товарооборот в 2024 году составил 28,4 млрд рублей.
Главным событием поездки стала встреча губернатора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой согласованы меры по расширению взаимодействия. Среди направлений — локализация производства автокомпонентов, увеличение поставок белорусской техники, совместные образовательные и научные проекты, развитие туризма.
Во второй день делегация посетила крупные предприятия Беларуси, включая заводы спецтехники, тракторный и автомобильный заводы. Были обсуждены перспективы сотрудничества с белорусскими производителями, в том числе в области пожарно-спасательной техники и автомобильной промышленности.
Состоялась встреча с представителями белорусского бизнеса, на которой представлен инвестиционный потенциал Самарской области, включая преференциальные площадки, меры поддержки и сопровождение инвестпроектов.
В Министерстве спорта и туризма Беларуси рассмотрены вопросы развития туристических направлений, модернизации инфраструктуры, подготовки кадров. Достигнуты договорённости об увеличении количества авиарейсов, проведении совместных рекламных кампаний, организации ознакомительных поездок для туроператоров и проведении Дней культуры двух регионов в 2026—2027 годах.
С представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства промышленности Беларуси обсуждены экспорт подсолнечного шрота, обмен опытом по селекции сои и картофеля, сотрудничество аграрных вузов, а также продвижение продукции самарских производителей сельхозтехники на белорусский рынок.
По итогам визита подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Делегация также посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Также для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.