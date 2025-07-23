Депутат Тарасенко 11 раз проголосовал на заседании Госдумы в день своей смерти

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Михаил Тарасенко успел 11 раз проголосовать на заседании в день своей смерти. Так, он поддержал распорядок работы палаты парламента на 22 июля и инициативу, которая позволяет женам погибших участников СВО пользоваться их транспортом до вступления в наследство, а также другие законопроекты. Все это произошло до того, как спикер Вячеслав Володин сообщил, что Тарасенко скончался от тяжелой болезни.