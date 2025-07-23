Врио главы правительства Самарской области назначен Александр Фетисов

Александр Фетисов хорошо знаком жителям Самарской области. Он родился в Куйбышеве, является офицером с высшим военно-политическим образованием. Также окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юрист». В 2010 г. он стал депутатом городской думы Самары и возглавил ее. В 2015 г. занял пост заместителя председателя правительства. Через год получил статус вице-губернатора и стал курировать подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. В декабре 2024 г. Александр Фетисов был назначен первым вице-губернатором.