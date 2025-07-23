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Имею право избирать: Более 2,5 тысяч граждан Молдовы, находящихся в России, подписали петицию к властям с требованием открыть больше избирательных участков в РФ

Молдавская диаспора в России требует расширения возможностей для голосования на парламентских выборах [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдавская диаспора в России передала через посольство Молдовы в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдовы с требованием принять меры для открытия как большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся на РФ.

"Мы, граждане Молдовы, постоянно или временно проживающие в РФ, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права.

Учитывая большое количество избирателей и огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков, отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдовы, проживающих в РФ, настоятельно просим вас принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, на выборах в Парламент", — говорится в тексте петиции.

По словам представителя молдавской диаспоры Савелия Крестинкова, петиция подана во избежание повторения ситуации во время выборов президента Молдовы, когда были открыты всего два участка, и перед ними выстроилась многотысячная очередь из молдавских избирателей.

«Если разрешено всем другим государствам голосовать и по почте, и для них открыто наибольшее количество участков, а Россия — самая большая диаспора, значит, мы должны быть наравне. И мы очень надеемся, что нас услышат», — заявил он.

Более 2,5 тысяч граждан Молдовы, находящихся в России, подписали петицию к властям с требованием открыть больше избирательных участков в РФ.

Напомним, что согласно официальному письму, направленному МИД в ЦИК, на территории России предлагается открыть лишь два избирательных участка на парламентских выборах 28 сентября.

Источник: rusputnikmd_2.

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