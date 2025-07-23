Молдавская диаспора в России передала через посольство Молдовы в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдовы с требованием принять меры для открытия как большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся на РФ.
"Мы, граждане Молдовы, постоянно или временно проживающие в РФ, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права.
Учитывая большое количество избирателей и огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков, отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдовы, проживающих в РФ, настоятельно просим вас принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, на выборах в Парламент", — говорится в тексте петиции.
По словам представителя молдавской диаспоры Савелия Крестинкова, петиция подана во избежание повторения ситуации во время выборов президента Молдовы, когда были открыты всего два участка, и перед ними выстроилась многотысячная очередь из молдавских избирателей.
«Если разрешено всем другим государствам голосовать и по почте, и для них открыто наибольшее количество участков, а Россия — самая большая диаспора, значит, мы должны быть наравне. И мы очень надеемся, что нас услышат», — заявил он.
Более 2,5 тысяч граждан Молдовы, находящихся в России, подписали петицию к властям с требованием открыть больше избирательных участков в РФ.
Напомним, что согласно официальному письму, направленному МИД в ЦИК, на территории России предлагается открыть лишь два избирательных участка на парламентских выборах 28 сентября.
Источник: rusputnikmd_2.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.
А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).
Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.
Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).
Задержание беглого олигарха Плахотнюка перерастает в многоходовую интригу: Как поведёт себя верхушка ПАС, замешанная в краже миллиарда в Молдове.
Если Плахотнюк заговорит, наружу всплывет много грязи, в которой сильно перепачкается и без того не очень чистая верхушка ПАС (далее…).