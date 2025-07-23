Имею право избирать: Более 2,5 тысяч граждан Молдовы, находящихся в России, подписали петицию к властям с требованием открыть больше избирательных участков в РФ

Учитывая большое количество избирателей и огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков, отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдовы, проживающих в РФ, настоятельно просим вас принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для граждан Молдовы, находящихся на территории РФ, на выборах в Парламент", — говорится в тексте петиции.