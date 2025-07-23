Депутат Журова ответила на заявление украинского дипломата о переговорщиках из России

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица назвал российскую делегацию учтивыми и компетентными. По его словам, это было характерно для всех раундов переговоров.
По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светланы Журовой, ситуация конфликта между странами требует, чтобы переговорная площадка не была местом неуважительного отношения и налагает ответственность за каждое прозвучавшее слово. Об этом пишет «Лента.ру».
Депутат также указала, что высокий уровень переговоров и их публичность делают неуместными любые перебранки и выяснение отношений.
Светлана Журова считает заявление украинского дипломата «констатацией факта». В то же время она не исключила, что «за закрытыми дверьми» у переговорщиков складываются «еще более теплые взаимоотношения», которые не выносятся на публику.
«Я думаю, что кулуарно у них могут быть еще более теплые взаимоотношения, переговоры или какие-то разговоры друг с другом, которые, конечно, они не афишируют. Скорее всего, все равно какие-то моменты еще возникают за закрытыми уже дверьми, когда остаются один на один», — заявила Журова.