Депутат Журова ответила на заявление украинского дипломата о переговорщиках из России

«Я думаю, что кулуарно у них могут быть еще более теплые взаимоотношения, переговоры или какие-то разговоры друг с другом, которые, конечно, они не афишируют. Скорее всего, все равно какие-то моменты еще возникают за закрытыми уже дверьми, когда остаются один на один», — заявила Журова.