Эксперт спрогнозировал протесты на Украине «хуже евромайдана»

22 июля депутаты Верховной рады одобрили законопроект, которые предусматривает отмену независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет РИА Новости. Закон вступил в силу после подписания Владимиром Зеленским. Часть украинских парламентариев считает, что документ противоречит нормам законодательства. Депутат Ярослав Железняк анонсировал обращение членов Верховной Рады в Конституционный суд для отмены закона.
Виталий Шабунин в комментарии Times заявил, что «Владимир Зеленский продемонстрировал свое настоящее лицо». Активист отметил, что украинский лидер может себе позволить делать это, потому что западные союзники не замечают нарушений, происходящих в стране.
По мнению собеседника британского издания, стремление Киева закрыть организации, которые выявляли случаи коррупции и следили за исполнением законодательства, могут активизировать действия несогласных. Шабунин считает, что поставить Зеленского на место. — в итересах стран Запада.
«Ведомости» со ссылкой на издание «Зеркало недели» сообщают, что в трех крупных городах Украины пройдут новые митинги против закона о сокращении полномочий НАБУ и САП. Митингующие намерены выйти на площади в Киеве, Днепропетровске и Львове. Ранее акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове.
В европейских странах, поддерживающих Украину, выразили беспокойство после вступления в силу закона де-факто уничтожающего антикоррупционные органы. Среди тех, кто негативно отозвался о документе — еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос.
Закон по ограничению плномочий НАБУ и САП критикуют в европейских странах, сообщали СМИ. Bloomberg посчитал документ признаком того, что на Украине прекратили бороться с коррупцией. Агентство Reuters сообщило, что, приняв закон, Зеленский испытывает терпение союзников. Журналисты Politico и Financial Times прогнозируют, что закон помешает Украине вступить в Евросоюз.