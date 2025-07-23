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Эксперт спрогнозировал протесты на Украине «хуже евромайдана»

Действия украинских властей по ограничению прав антикоррупционных органов могут спровоцировать массовые акции протеста, последствия которых будут хуже «евромайдана». Об этом руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил газете Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

22 июля депутаты Верховной рады одобрили законопроект, которые предусматривает отмену независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет РИА Новости. Закон вступил в силу после подписания Владимиром Зеленским. Часть украинских парламентариев считает, что документ противоречит нормам законодательства. Депутат Ярослав Железняк анонсировал обращение членов Верховной Рады в Конституционный суд для отмены закона.

Виталий Шабунин в комментарии Times заявил, что «Владимир Зеленский продемонстрировал свое настоящее лицо». Активист отметил, что украинский лидер может себе позволить делать это, потому что западные союзники не замечают нарушений, происходящих в стране.

По мнению собеседника британского издания, стремление Киева закрыть организации, которые выявляли случаи коррупции и следили за исполнением законодательства, могут активизировать действия несогласных. Шабунин считает, что поставить Зеленского на место. — в итересах стран Запада.

«Ведомости» со ссылкой на издание «Зеркало недели» сообщают, что в трех крупных городах Украины пройдут новые митинги против закона о сокращении полномочий НАБУ и САП. Митингующие намерены выйти на площади в Киеве, Днепропетровске и Львове. Ранее акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове.

В европейских странах, поддерживающих Украину, выразили беспокойство после вступления в силу закона де-факто уничтожающего антикоррупционные органы. Среди тех, кто негативно отозвался о документе — еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос.

Закон по ограничению плномочий НАБУ и САП критикуют в европейских странах, сообщали СМИ. Bloomberg посчитал документ признаком того, что на Украине прекратили бороться с коррупцией. Агентство Reuters сообщило, что, приняв закон, Зеленский испытывает терпение союзников. Журналисты Politico и Financial Times прогнозируют, что закон помешает Украине вступить в Евросоюз.

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