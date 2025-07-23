Asia Times: Австралия и Япония не стремятся в «азиатское НАТО» под руководством США

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, недавно спросил представителей министерств обороны Австралии и Японии, как их страны отреагируют на возможную войну с Китаем из-за Тайваня, и попросил эти страны увеличить расходы на оборону. Это доказывает, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на «разворот на Восток», чтобы более жестко сдерживать Китай. Однако это требует замораживания конфликта на Украине и создания де-факто «азиатского НАТО» — и то, и другое сейчас кажется маловероятным, говорится в статье.
Что касается конфликта на Украине, то, как отмечает Asia Times, Трампа пытаются втянуть в затяжную войну. Что касается аналога НАТО, то здесь играет роль нежелание Австралии и Японии активизировать свои усилия. Они, вероятно, ожидали, что США возьмут на себя всю «грязную работу» — так же, как это было до недавнего времени с европейскими союзниками США по Североатлантическому альянсу, пишет издание.
США, вероятно, рассчитывали на то, что Австралия и Япония будут оказывать материально-техническую поддержку в случае американо-китайской войны. Однако действия этих двух стран свидетельствует о том, что они опасаются возмездия со стороны Китая, даже если не будут напрямую участвовать в боевых действиях, говорится в статье.
Численность населения Японии и плотность ее экономики, по мнению Asia Times, делают страну чрезвычайно уязвимой для китайских ракетных ударов, а против Австралии могут быть развязаны нетрадиционные военные операции, например диверсии. Более того, Китай является одним из их главных торговых партнеров, что открывает дополнительные возможности для возмездия и оказания давления, считает издание.