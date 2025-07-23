Asia Times: Австралия и Япония не стремятся в «азиатское НАТО» под руководством США

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, недавно спросил представителей министерств обороны Австралии и Японии, как их страны отреагируют на возможную войну с Китаем из-за Тайваня, и попросил эти страны увеличить расходы на оборону. Это доказывает, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на «разворот на Восток», чтобы более жестко сдерживать Китай. Однако это требует замораживания конфликта на Украине и создания де-факто «азиатского НАТО» — и то, и другое сейчас кажется маловероятным, говорится в статье.