Путин обсудил с правительством итоги выставки «Иннопром»

«Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них — это итоги промышленной выставки “Инопром-2025”. Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России — ред.), как прошло мероприятие?» — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.