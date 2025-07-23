Путин обсудил с правительством итоги выставки «Иннопром»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ итоги ХV международной промышленной выставки «Иннопром».
«Хотел бы некоторые такие текущие вопросы поднять, и первый из них — это итоги промышленной выставки “Инопром-2025”. Антон Андреевич (Алиханов, глава Минпромторга России — ред.), как прошло мероприятие?» — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Международная промышленная выставка «Иннопром» — это главная промышленная выставка России, организуемая Минпромторгом России и правительством Свердловской области в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».