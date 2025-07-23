Daily Mail: сотрудники Пентагона хотят отставки Хегсета

9 июля телеканал CNN, ссылаясь на пять информированных источников, сообщил о неожиданном решении Хегсета остановить военные поставки Украине без уведомления Белого дома. Как передавал телеканал, этот шаг вызвал серьезное беспокойство в администрации президента Трампа. Отмечалось, что это не первый подобный случай — в феврале 2025 года министр уже ставил на паузу поставки вооружений, что стало неожиданностью для многих.