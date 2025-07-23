Daily Mail: сотрудники Пентагона хотят отставки Хегсета

Главу Пентагона обвиняют в принятии «политизированных решений» и формировании «атмосферы паранойи» в ведомстве, пишут «Ведомости». Сообщается, что с мая текущего года среди высшего и среднего командного состава, а также гражданских сотрудников циркулируют черновики обращения, где говорится: «Пусть американская общественность знает, что этот парень понятия не имеет, что он делает».
Авторы документа указывают также на падение морального духа сотрудников, системную дисфункцию в работе министерства и репрессивную атмосферу, сложившуюся из-за жесткого подавления любых признаков инакомыслия. Особое недовольство, как сообщают источники издания, вызывает повышенное внимание министра к собственному публичному образу. Кроме того, в Пентагоне оборудовали специальную гримерку для подготовки к фотосессиям с участием военнослужащих, а также ввели новые требования к внешнему виду персонала, пишет «Ура.ру».
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл жестко отреагировал на публикацию, назвав инициативу сотрудников «дворцовыми интригами» и «сенсационными сплетнями ведущих СМИ». Он выразил возмущение, что некоторые издания раздувают из внутренних рабочих моментов громкий скандал.
Источники The Daily Mail сообщили, что публикация письма с требованием отставки Хегсета запланирована на следующую неделю. Документ содержит обвинения в адрес главы Пентагона в создании хаоса в ведомстве из-за его невнимательности, нерешительности и непоследовательности при принятии ключевых решений. В частности, авторы письма указывают на неопределенную роль ВС США в космосе и нереалистичные сроки реализации проекта «Золотой купол».
9 июля телеканал CNN, ссылаясь на пять информированных источников, сообщил о неожиданном решении Хегсета остановить военные поставки Украине без уведомления Белого дома. Как передавал телеканал, этот шаг вызвал серьезное беспокойство в администрации президента Трампа. Отмечалось, что это не первый подобный случай — в феврале 2025 года министр уже ставил на паузу поставки вооружений, что стало неожиданностью для многих.