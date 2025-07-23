WP узнала, как новый закон на Украине скажется на поставках оружия

При этом, как отмечает The Washington Post, в частных беседах европейские дипломаты были гораздо более встревожены. «Подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», — заявил один из источников газеты. Он не исключил, что такое решение может негативно сказаться на желании стран Евросоюза увеличить военную помощь Украине.