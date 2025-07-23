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Никитин обратился к РЖД с просьбой об увеличении рейсов «Ласточек»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал интервью журналу «Москвичка», где обозначил острую необходимость в увеличении составов «Ласточек» по маршруту «Нижний Новгород — Москва» и «Москва — Нижний Новгород».

Журналист отметил, что сегодня из-за угроз атак БПЛА, нестабильной работы воздушных гаваней, порой очень тяжело купить билет на скоростной поезд. Либо их нет в продаже, либо цена доходит до 8 тысяч рублей.

Тогда Глеб Никитин через журнал обратился к руководству РЖД.

«Нам не хватает поездов между Москвой и Нижним Новгородом, нужно больше!», — заявил губернатор.

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