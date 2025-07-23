Никитин обратился к РЖД с просьбой об увеличении рейсов «Ласточек»

Журналист отметил, что сегодня из-за угроз атак БПЛА, нестабильной работы воздушных гаваней, порой очень тяжело купить билет на скоростной поезд. Либо их нет в продаже, либо цена доходит до 8 тысяч рублей.
Тогда Глеб Никитин через журнал обратился к руководству РЖД.
«Нам не хватает поездов между Москвой и Нижним Новгородом, нужно больше!», — заявил губернатор.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше