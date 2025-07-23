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Беларусь — популярное туристическое направление для Самарской области

21−22 июля делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Республике Беларусь.

21−22 июля делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Республике Беларусь.

Вчера, 22 июля, в Министерстве спорта и туризма Беларуси состоялась встреча заместителя министра Олега Андрейчика с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой. Беларусь является одним из приоритетных туристических направлений для региона.

По данным международного аэропорта «Курумоч» за январь-июнь 2025 года пассажиропоток между Самарой и Минском вырос почти семикратно, достигнув показателя порядка 9 тыс. перевезенных пассажиров.

В ходе встречи стороны обменялись опытом в развитии туристических направлений, модернизации инфраструктуры и подготовке кадров, а также были достигнуты ключевые договоренности по перспективным направлениям сотрудничества.

В сфере продвижения туризма между Самарской областью и Республикой Беларусь запланированы кросс-рекламные кампании и ознакомительные поездки для туроператоров с целью увеличения турпотока между регионами.

В области транспортного сообщения стороны договорились проработать вопрос увеличения числа авиарейсов до 4 в неделю в каждом направлении.

Особое внимание было уделено культурному обмену: в 2026 году пройдут Дни культуры Самарской области в Беларуси, а в 2027 году — ответные Дни культуры Беларуси в Самарской области.

Кроме того, будет налажен обмен информацией, включая согласование событийных календарей для синхронизации туристических активностей.