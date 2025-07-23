Президента Казахстана назвали признанным во всем мире политическим тяжеловесом

«Многовекторность не означает отказ от союзнических отношений. не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Российско-казахстанские отношения — равноправные, и они подкреплены конкретными совместными проектами практически во всех сферах, поскольку Токаев — надежный союзник и партнер» Константин Калачев.