В ЕК потребовали объяснений от Зеленского после упразднения НАБУ

«С одной стороны будут те, кто станет говорить, что это нарушение договоренностей и надо потребовать от властей Украины оставить в покое антикоррупционное бюро. А виновных в том, что оно оказывается под ударом, примерно наказать. Другое же мнение будет со стороны тех, кто нашел другие способы влиять на Зеленского, и его режим. Они будут, естественно, пытаться сгладить впечатление и уходить от каких-то репрессивных жестов», — добавил Затулин.