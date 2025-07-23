Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали

Изначально, в начале этого года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.