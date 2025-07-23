Путин принял Володина с докладом

«На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. То есть это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством», — сказал глава государства.
Он поблагодарил депутатов за работу и отметил, что нижняя палата парламента имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию.
В свою очередь, Володин отметил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент оставался консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей.
«Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной Думы», — сказал председатель ГД.
Он добавил, что одним из главных приоритетов для депутатов остается решение проблем участников СВО и их семей. Володин уточнил, что в течение года Дума приняла по этой теме 15 законов, а всего с начала спецоперации — 139.
«Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется, и если есть необходимость, исходя, опять-таки, из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требует обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле», — подчеркнул он.
В Госдуме в среду прошло завершающее пленарное заседание весенней сессии. На нем рассмотрели несколько законопроектов, руководители парламентских фракций и председатель Госдумы подвели итоги работы, после чего Володин объявил о закрытии весенней сессии палаты.
В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.