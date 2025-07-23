Арестованный в Греции бывший «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк получил 40 суток ареста: Его телохранитель Цуцу пробует в тюрьме 30 дней — после этого их могут экстрадировать на родину

Плахотнюка поместили под арест на 40 суток.
Предприниматель Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции, был помещен под предварительный арест на 40 суток. Это стандартный срок по Европейской конвенции об экстрадиции.
Как уточняет Генпрокуратура Молдовы, греческие прокуроры выдали ордер на арест. Решение можно обжаловать.
Ранее стало известно, что 30-дневный арест получил и Константин Цуцу. Он будет содержаться в тюрьме Коридалос.
Министерство юстиции Молдовы 22 июля сообщило, что начало процедуру экстрадиции задержанных.
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