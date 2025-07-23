ЦИК Молдавии очищает политическое поле от оппозиции, заявила депутат Таубер

«Мы защищаем не только свое право участвовать в выборах. Мы отстаиваем право народа выбирать. Действующая власть нас боится, потому что мы — сила. Мы — команда, которая строит города, благоустраивает села, поддерживает людей. Мы не “партия с плакатов”, а настоящая действующая сила. Если выборы будут честными, мы выгоним этот режим из парламента в два счета», — отметила депутат.