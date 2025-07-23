ЦИК Молдавии очищает политическое поле от оппозиции, заявила депутат Таубер

Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель «Победы», депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиция подала жалобу на решение ЦИК в суд.
«Мы уверены: нас намеренно пытаются отстранить от парламентских выборов. Избирком, поджав хвост под ПДС, играет по сценарию власти — расчищает поле от реальной оппозиции. Это прямой путь в диктатуру. Власть использует полицию, суды и другие структуры, как механизм давления», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, оппозиция намерена отстаивать свое право на участие в выборах и в судах, и на улице.
«Мы защищаем не только свое право участвовать в выборах. Мы отстаиваем право народа выбирать. Действующая власть нас боится, потому что мы — сила. Мы — команда, которая строит города, благоустраивает села, поддерживает людей. Мы не “партия с плакатов”, а настоящая действующая сила. Если выборы будут честными, мы выгоним этот режим из парламента в два счета», — отметила депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.