Переговоры России и Украины в Стамбуле. Третий раунд

19:03 Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган, где скоро начнутся переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
18:59.
18:56 Глава делегации Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где пройдут переговоры с РФ, сообщает ТАСС.
18:53 Глава генштаба Турции прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
18:50 В состав делегации России вошли помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе делегации Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
18:45 Здравствуйте, дорогие читатели. Начинаем онлайн по переговорам России и Украины в Стамбуле.