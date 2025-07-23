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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Третий раунд

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Обе делегации уже прибыли к месту встречи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

19:03 Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган, где скоро начнутся переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

18:59.

18:56 Глава делегации Украины Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где пройдут переговоры с РФ, сообщает ТАСС.

18:53 Глава генштаба Турции прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

18:50 В состав делегации России вошли помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и четверо экспертов. В составе делегации Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник главы офиса президента Александр Бевз и замначальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

18:45 Здравствуйте, дорогие читатели. Начинаем онлайн по переговорам России и Украины в Стамбуле.

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