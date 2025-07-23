Последние зарубежные новости за 23 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Daily Mail: сотрудники Пентагона хотят добиться отставки Хегсета
В Пентагоне растет недовольство министром Питом Хегсетом. Сотрудники обвиняют его в политизации решений, падении морали и хаосе в ведомстве. Публикация обращения ожидается на следующей неделе.
MWM: Украина потеряла первый Mirage 2000 из-за неисправности
Во время задания в Волынской области Украины из-за технической неисправности разбился истребитель Mirage 2000, переданный Францией. Зеленский сообщил, что пилот катапультировался, и подчеркнул, что инцидент произошел не по вине российских сил.
Politico: саммит ЕС и КНР станет полным провалом
Европейские аналитики прогнозируют провал саммита ЕС — КНР в Пекине. По данным Politico, стороны не достигнут прогресса по экономике и Украине, а совместное заявление, вероятно, не будет опубликовано. Эксперты называют встречу «катастрофической».
WP узнала, как решение по НАБУ и САП скажется на поставках оружия Украине
CNN показал архивные фото Трампа в компании Эпштейна
CNN обнародовал ранее неизвестные кадры, на которых Трамп запечатлен вместе с Эпштейном. Среди материалов — фото со свадьбы Трампа и кадры с шоу Victoria’s Secret. Трамп отказался комментировать публикацию, назвав ее фейком.