Глава ВОЗ подтвердил резкий рост смертности из-за недоедания в Газе

Ранее в управлении по работе со средствами массовой информации палестинского анклава сообщили о гибели по меньшей мере 67 детей из-за голода с момента установления полной блокады Газы в марте 2025 года. С этого времени в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. В качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США в мае установил новую схему организации доставки продовольствия жителям, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями. По мнению специалистов, размещение распределительных центров в свободных от боевых действий «зонах безопасности» на юге Газы может привести к насильственному переселению жителей анклава. В настоящее время международные и правозащитные организации еженедельно сообщают о гибели большого числа гражданского населения при попытках получить продовольственную помощь в распределительных пунктах GHF.-0-