В Украине начались протесты в ряде городов против подписанного Зеленским закона

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг против закона, подписанного ранее Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начался в родном городе Зеленского Кривом Роге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По данным одного из украинских изданий, на митинг собрались около 150 человек. Аналогичные акции протеста наблюдаются в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, а также в Тернополе и Чернигове.
Зеленский подписал ликвидирующий независимость антикоррупционных ведомств закон.
Как сообщалось ранее, 23 июля акции протеста должны пройти в Киеве, Днепре (ранее — Днепропетровск) и Львове.
Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, но они продолжали ориентироваться на западные структуры и сохраняли независимость. НАБУ 23 июня предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины, что послужило обострению конфликта. Антикоррупционные органы, по мнению оппозиционно настроенных депутатов, могли вскоре предъявить обвинения и другим представителям близкого окружения Зеленского.
Ранее, 21 июля, СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Как сообщается, уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, который вступил в силу с 23 июля. -0-