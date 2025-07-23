В Украине начались протесты в ряде городов против подписанного Зеленским закона

Ранее, 21 июля, СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Как сообщается, уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, который вступил в силу с 23 июля. -0-