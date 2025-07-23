Periodista Digital: Армения, Азербайджан и США согласовали проект «Мост Трампа»

Там подчеркнули, что официальный Ереван ранее сформулировал свою позицию по данному вопросу в проекте «Перекресток мира». Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе указывал на разногласия Еревана и Баку по поводу открытия коммуникаций и подчеркивал, что «сейчас нет конкретного варианта или формулы» для их создания. В то же время он выражал готовность «превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями».