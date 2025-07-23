В самарском правительстве 23 июля обсудили подготовку к зиме и детские площадки

«Главы муниципальных образований, у кого новые такие сообщения, — неделю на устранение, далее через неделю будем смотреть на то, что выполнено, — поручил Вячеслав Федорищев. — Взаимодействие с Центром управления регионом (ЦУР) должно быть у всех — и у глав, и у министров, у которых есть соприкосновение с проблемами, которые в первую очередь волнуют людей. Меня иногда упрекают, что на слишком маленьких проблемах акцентирую внимание — так из них жизнь состоит, поэтому я буду продолжать это делать. Здесь, на оперативном совещании, в ежедневной работе. И всех коллег призываю, настоятельно прошу такой постоянный мониторинг вести. Как только во всех муниципальных образованиях эта работа будет поставлена оперативно, у нас с вами через короткое время не останется того, что здесь показывали, потому что проблемы будут решаться оперативно на месте».