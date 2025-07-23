Во Франции хакеры взломали систему биржи труда и украли данные 340 тыс. человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский государственный орган France Travail, отвечающий за трудоустройство и пособия по безработице, подвергся атаке хакеров, в результате которой были украдены данные как минимум 340 тыс. человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Сообщается, что проникновение хакеров в систему было замечено 12 июля этого года, после чего интернет-портал биржи труда приостановил работу. Технические специалисты установили, что взлом был осуществлен через приложение Kairos, предназначенное для организаций, которые предлагают курсы повышения квалификации и переподготовки.
Телеканал напоминает, что чуть более года назад France Travail подверглась более масштабной кибератаке. Тогда, весной 2024 года, злоумышленники похитили данные более 40 млн человек. -0-