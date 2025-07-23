Во Франции хакеры взломали систему биржи труда и украли данные 340 тыс. человек

Сообщается, что проникновение хакеров в систему было замечено 12 июля этого года, после чего интернет-портал биржи труда приостановил работу. Технические специалисты установили, что взлом был осуществлен через приложение Kairos, предназначенное для организаций, которые предлагают курсы повышения квалификации и переподготовки.