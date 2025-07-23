Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган для переговоров

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская и украинская делегации уже находятся во дворце Чираган в Стамбуле, где скоро начнутся переговоры. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.
«Обе делегации приехали», — сказал собеседник агентства. Уточняется, что представители СМИ могли наблюдать приезд только турецкой делегации и главы украинской делегации Рустема Умерова, который один прибыл примерно за полчаса до предполагаемого времени начала переговоров и поднялся во дворец. Первыми на место переговоров приехали представители Турции, в частности глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Турции Метин Гюрак. Делегация РФ во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прилетела в Стамбул ранее.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры в Стамбуле, заявил: «Разговор будет сложным: проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны». В ходе третьего раунда переговоров главной темой для обсуждения станут проекты меморандумов двух стран.
Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что делегация Украины на переговорах с Россией будет настаивать на немедленном прекращении огня.
Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших. -0-