ЕК потребовала объяснений от Зеленского по поводу борьбы с антикоррупционными органами

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского относительно действий киевского режима по борьбе с органами, занимающимися борьбой с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
В пресс-службе ЕК сообщили журналистам, что фон дер Ляйен потребовала объяснений «по поводу закона, отменяющего независимость органов по борьбе с коррупцией». Отмечается, что она «выразила глубокую озабоченность в связи с возможными последствиями» принятия этого закона.
22 июля Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Помимо этого, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, новые акции протеста из-за подписанного Зеленским закона анонсированы на 23 июля в Киеве, Днепре (ранее — Днепропетровск) и Львове. -0-