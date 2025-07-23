ЕК потребовала объяснений от Зеленского по поводу борьбы с антикоррупционными органами

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Помимо этого, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.