Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган

Напомним, сегодня, 23 июля, пройдёт уже третий раунд переговоров между РФ и Украиной. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжает свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров, но уже новой должности. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.