Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган

«Мединский с Умеровым говорят один на один. И уже достаточно долго», — написал журналист в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 23 июля, пройдёт уже третий раунд переговоров между РФ и Украиной. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжает свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров, но уже новой должности. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.
Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.