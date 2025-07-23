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Politico: Трамп в ярости из-за всеобщего интереса к материалам Эпштейна

Глава Белого дома недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость из-за всеобщего интереса к материалам о финансисте Джеффри Эпштейне, пишет издание Politico со ссылкой на близкие к администрации США источники.

В статье отмечается, что скандал вокруг дела Эпштейна затмевает результаты работы Дональда Трампа и его окружения. Глава Белого дома недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг Эпштейна и его гибели.

«Работаешь по 12−15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди только и говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент», — заявил источник издания.

Напомним, ранее американский телеканал CNN обнародовал фотографии со свадьбы Дональда Трампа и его второй жены, актрисы Марлы Мейплз, на которых в числе гостей видно и Эпштейна.

При этом Трамп ранее призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна. Американский лидер назвал наивными тех, кто обвиняет его в связях со скандально известным финансистом.

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