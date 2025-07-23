Politico: Трамп в ярости из-за всеобщего интереса к материалам Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп пришел в ярость из-за всеобщего интереса к материалам о финансисте Джеффри Эпштейне, пишет издание Politico со ссылкой на близкие к администрации США источники.
В статье отмечается, что скандал вокруг дела Эпштейна затмевает результаты работы Дональда Трампа и его окружения. Глава Белого дома недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг Эпштейна и его гибели.
«Работаешь по 12−15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди только и говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент», — заявил источник издания.
Напомним, ранее американский телеканал CNN обнародовал фотографии со свадьбы Дональда Трампа и его второй жены, актрисы Марлы Мейплз, на которых в числе гостей видно и Эпштейна.