Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна

Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times. По мере того как нарастала критика в отношении дела Эпштейна, пишет газета, даже союзники Трампа продвигали теории о том, что правительство скрывало масштабы «поруки». CNN в июле опубликовал видеозаписи 1993 года, на которых Эпштейн и Трамп появляются вместе.