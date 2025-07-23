Сийярто: для прекращения конфликта в Украине нужно соглашение между Россией и США

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для урегулирования военного конфликта в Украине требуется всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США, которое приведет также к укреплению безопасности во всем мире. Об этом заявил принимающий участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.
«Для окончания войны в Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве», — сказал глава МИД и отметил, что намерен изложить эту точку зрения на встречах в Нью-Йорке со своими коллегами, а также Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
«Если в ближайшие недели или месяцы будет достигнуто крупное всеобъемлющее российско-американское соглашение, то мир станет более безопасным местом и риск третьей мировой войны может быть устранен. Если же такое соглашение не будет достигнуто, если произойдет эскалация военного конфликта в Украине, то это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики и политики, мир столкнется с серьезной угрозой третьей мировой войны», — считает Сийярто.
«Это необходимо предотвратить, поэтому мы выступаем за мир, за переговоры, за прекращение огня. Мы будем делать это и дальше, даже если будут продолжаться нападки на нас из Европы, Брюсселя, из разных европейских столиц», — сказал министр.
Как ранее заявляло правительство Венгрии, конфликт в Украине может быть урегулирован только при условии достижения соглашения между Россией и США по широкому кругу вопросов. Как полагает Будапешт, эта проблема будет решена в первую очередь на переговорах между Москвой и Вашингтоном, а не между Москвой и Киевом. -0-