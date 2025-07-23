Сийярто: для прекращения конфликта в Украине нужно соглашение между Россией и США

«Если в ближайшие недели или месяцы будет достигнуто крупное всеобъемлющее российско-американское соглашение, то мир станет более безопасным местом и риск третьей мировой войны может быть устранен. Если же такое соглашение не будет достигнуто, если произойдет эскалация военного конфликта в Украине, то это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики и политики, мир столкнется с серьезной угрозой третьей мировой войны», — считает Сийярто.