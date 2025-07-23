Порошенко заявил о подделке указа о санкциях против него

Указ о санкциях против бывшего президента Украины Петра Порошенко* был сфальсифицирован. Об этом Порошенко заявил в своем Telegram-канале.
По словам экс-президента, существует три различных варианта указа, которые изменялись уже после завершения процедуры голосования на заседании СНБО Украины.
«Это означает, что указ был сфальсифицирован и не может считаться действующим», — заявил он.
Политик также сообщил, что в скором времени общественности станет известно, на основании чего было принято данное решение и кто является его истинным инициатором.
Ранее стало известно о формировании Порошенко оппозиционного альянса, направленного против Владимира Зеленского.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.