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Порошенко заявил о подделке указа о санкциях против него

Версии указа менялись после официальной процедуры голосования, заявил экс-президент Украины.

Источник: Аргументы и факты

Указ о санкциях против бывшего президента Украины Петра Порошенко* был сфальсифицирован. Об этом Порошенко заявил в своем Telegram-канале.

По словам экс-президента, существует три различных варианта указа, которые изменялись уже после завершения процедуры голосования на заседании СНБО Украины.

«Это означает, что указ был сфальсифицирован и не может считаться действующим», — заявил он.

Политик также сообщил, что в скором времени общественности станет известно, на основании чего было принято данное решение и кто является его истинным инициатором.

Ранее стало известно о формировании Порошенко оппозиционного альянса, направленного против Владимира Зеленского.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.