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Подчищает хвосты перед Трампом: Зеленский срочно решил провести аудит госрасходов

Зеленский анонсировал срочное проведение аудита государственных расходов.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о срочном проведении аудита госрасходов.

«Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов», — сказал он.

Украинский политик уверял, что результаты ожидаются от правительства республики в течение месяца. Максимум госрасходов надо «направить на оборону Украины», заверил Зеленский. При этом каких-либо деталей нововведений он не привел, соответствующий указ пока не опубликован.

Впрочем такая поспешность главы киевского режима вполне объяснима. Ведь, как писал сайт KP.RU, утром 23 июля президент США Дональд Трамп в негативном ключе высказался о целевом использовании Украиной американской военной помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена. По словам главы Белого дома, Киев мог потратить не все выделенные ему 350 миллиардов долларов на закупку оружия. Республиканец отметил, что предполагалось, что Украина будет сама покупать себе технику. Однако, по его ощущениям, Киев не каждый доллар потратил на технику. Трамп заявил, что США захотят когда-нибудь разузнать об этом.

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