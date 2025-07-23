Впрочем такая поспешность главы киевского режима вполне объяснима. Ведь, как писал сайт KP.RU, утром 23 июля президент США Дональд Трамп в негативном ключе высказался о целевом использовании Украиной американской военной помощи, предоставленной администрацией Джо Байдена. По словам главы Белого дома, Киев мог потратить не все выделенные ему 350 миллиардов долларов на закупку оружия. Республиканец отметил, что предполагалось, что Украина будет сама покупать себе технику. Однако, по его ощущениям, Киев не каждый доллар потратил на технику. Трамп заявил, что США захотят когда-нибудь разузнать об этом.