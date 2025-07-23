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Умеров и Мединский проводят переговоры тет-а-тет в Стамбуле

Главы переговорных делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров начали двусторонние переговоры во дворце Чираган в Стамбуле.

Главы переговорных делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров начали двусторонние переговоры во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган», — сказал источник.

По его словам, переговоры проходят в формате тет-а-тет без участия других членов делегаций. Точная повестка встречи не уточняется.

Напомним, это третий раунд переговоров между сторонами. Предыдущие встречи также проходили в Стамбуле при посредничестве Турции.

СМИ писали, что украинская делегация в Стамбуле будет добиваться встречи лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина, это основная цель.

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