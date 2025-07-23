Мединский и Умеров начали встречу в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины проходит в Стамбуле.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стартовал с двусторонней встречи глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
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Это третий этап прямых переговоров между Россией и Украиной с начала конфликта. Итогом майской и июньской встречи стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих Украине. URA.RU ведет онлайн-трансляцию нынешних переговоров.