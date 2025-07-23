Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию, которая утверждает аннексию Западного берега реки Иордан. Это решение было поддержано большинством депутатов, оно получило 71 голос в свою пользу, об этом сообщает Israel National News.

Источник: Life.ru

В резолюции подчёркивается, что Западный берег является неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Согласно документу, этот шаг «укрепит Израиль и предотвратит любые посягательства на основное право еврейского народа на мир и безопасность на своей земле».

Ранее Life.ru сообщал, что Израиль и ХАМАС получили обновлённое предложение по перемирию от Катара, Египта и США. Отмечается, что за последние десять дней Израилю и ХАМАС удалось сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше