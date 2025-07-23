Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

В резолюции подчёркивается, что Западный берег является неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Согласно документу, этот шаг «укрепит Израиль и предотвратит любые посягательства на основное право еврейского народа на мир и безопасность на своей земле».
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