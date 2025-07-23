В Раде сделали неожиданное заявление о делегации Украины на переговорах в Стамбуле

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал делегацию Украины на переговорах в Стамбуле. Нардеп заявил, что эффективность главы украинской делегации Рустема Умерова оставляет желать лучшего. Об этом политик высказался в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Разумков усомнился в результативности этих переговоров. Он отметил, что «не очень видит» результата этой встречи.
Парламентарий добавил, что эффективность на этой позиции Умерова, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
По словам депутата Рады, на Украине есть люди, которые подходят для переговоров с Россией гораздо больше Умерова, но их нет на сегодня в украинской переговорной группе.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что в будущем итогом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине станет обсуждение смены власти в Киеве.