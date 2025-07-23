Посол Египта Нагари рассказал об окончании своей миссии в России

Египетский посол в Российской Федерации Назих Нагари объявил, что его дипломатическая миссия в российском государстве подходит к своему завершению. Соответствующее заявление дипломат озвучил в ходе приема по случаю 73-й годовщины революции в Египте 1952 года, который проходил в его московской резиденции.
«Я готовлюсь завершить свою миссию», — сообщил он.
Во время выступления на мероприятии Нагари подчеркнул, что происходящий прием для него особенно важен, ведь он совпадает с окончанием его дипломатической работы в России.
При этом заместитель руководителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов выразил надежду, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также лидеры других арабских государств примут участие в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси с предложением о личной встрече. Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с Египтом, в частности в развитии совместных промышленных проектов.