Посол Египта Нагари рассказал об окончании своей миссии в России

Египетский посол в Российской Федерации Назих Нагари объявил, что его дипломатическая миссия в российском государстве подходит к своему завершению. Соответствующее заявление дипломат озвучил в ходе приема по случаю 73-й годовщины революции в Египте 1952 года, который проходил в его московской резиденции.