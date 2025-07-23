Российский боец в одиночку отбил атаку трех дронов ВСУ

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о героическом поступке военнослужащего, участвующего в специальной военной операции на Украине.
Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов успешно отразил атаку трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ, тем самым сохранив ценную партию груза.
По информации ведомства, Бекмуратов на багги перевозил боеприпасы и продовольствие в передовые зоны боевых действий. На маршруте следования его атаковали три украинских беспилотника, однако военнослужащий оперативно отреагировал и точным огнем уничтожил все БПЛА.
После выполнения задачи по доставке груза, Бекмуратов также эвакуировал трех раненых солдат, что позволило своевременно оказать им медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что российские операторы БПЛА уничтожили украинский катер SOC-R с личным составом на реке Ингулец в районе села Садовое в Херсонской области.