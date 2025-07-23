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Главы делегаций РФ и Украины проводят двустороннюю встречу в Турции

Этим вечером стартовал третий раунд российско-украинских переговоров.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу во дворце Чираган в Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет», — сказал собеседник агентства.

Этим вечером стартовал третий раунд российско-украинских переговоров.

Первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной прошел в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса. Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, договорились об обмене тяжелоранеными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших. -0-

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