Украинцы второй день массово протестуют против решения Зеленского

Украинцы снова вышли на акции протеста против подписанного Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По данным украинских СМИ акции проходят в 13 городах, а в Киеве люди собрались на площади у театра имени Ивана Франко.
В настоящее время собравшиеся в Днепре, Николаеве, Черновцах, Харькове, Одессе, во Львове и в украинской столице скандируют: «Руки прочь от НАБУ и САП».
На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что направит в Раду новый законопроект, который предоставит антикоррупционным органам независимость. Депутат Рады Железняк сообщил в своем Телеграм-канале, что на следующей неделе парламент экстренно соберут, чтобы отменить принятые вчера нормы.
Некоторые западные СМИ написали, что атака украинских властей на НАБУ и САП произошла из-за того, что эти ведомства проводили расследование в отношении людей из окружения Зеленского. На Банковой утверждают, что органы плохо справлялись со своими обязанностями, при этом страна теряла суверенитет.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала от украинского правительства объяснений в связи с принятием закона о НАБУ и САП.
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