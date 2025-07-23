Украинцы второй день массово протестуют против решения Зеленского

Некоторые западные СМИ написали, что атака украинских властей на НАБУ и САП произошла из-за того, что эти ведомства проводили расследование в отношении людей из окружения Зеленского. На Банковой утверждают, что органы плохо справлялись со своими обязанностями, при этом страна теряла суверенитет.