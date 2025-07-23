За час силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом

16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) на Крымом и Черным морем за час, с 19.00 до 20.00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны Росси.
«Восемь — над акваторией Черного моря и восемь — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 20.00 в своем телеграм-канале сообщил об отмене воздушной опасности.
Воздушная опасность в городе длилась один час. Развожаев ранее сообщал о ликвидации шести БПЛА — трех в поле у поселка Кача, еще столько же — над акваторией Черного моря на удалении от берега.
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