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За час силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении за час 16 БПЛА над Крымом и Черным морем.

16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) на Крымом и Черным морем за час, с 19.00 до 20.00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны Росси.

«Восемь — над акваторией Черного моря и восемь — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 20.00 в своем телеграм-канале сообщил об отмене воздушной опасности.

Воздушная опасность в городе длилась один час. Развожаев ранее сообщал о ликвидации шести БПЛА — трех в поле у поселка Кача, еще столько же — над акваторией Черного моря на удалении от берега.

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