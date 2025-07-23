В Германии выступили с неожиданным заявлением в адрес Путина

Напомним, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО. По словам политика, Москва не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку располагает всеми средствами для собственной безопасности.