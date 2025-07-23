Немецким властям пора перестать запугивать своих же граждан фразами о якобы планах России по скорому нападению участников-государств НАТО. Президент РФ Владимир Путин в этом вопросе поступает очень рационально, Такое заявление сделал в интервью Berliner Zeitung депутат Бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи.
«Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — отметил немецкий чиновник.
Гизи подчеркнул, что российский президент ясно демонстрирует: вопросы Востока находятся в сфере его особого внимания, тогда как атака на государства НАТО не входит в число его главных задач.
Напомним, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО. По словам политика, Москва не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку располагает всеми средствами для собственной безопасности.